Oana Roman, pierderi financiare din cauza coronavirusului: Ne vom baza pe pensia mamei Oana Roman a explicat prin ce trece atat ea, cat și familia ei, in contextul pandemiei de coronavirus. Inainte de pandemie, vedeta se bucura de vacanțe exotice, ieșire in oraș și o afacere cu rochii, insa totul a luat o turnatura nefavorabila, ajungand sa ia in calcul pensia mamei sale, potrivit spynews.ro. „De joi stam in casa cu toții pentru ca situația pare ca se agraveaza. Mai am doar un singur client care mai are activitați, restul au inchis activitatea și tipul de munca pe care il prestez eu necesita in mare parte evenimente, deplasari și filmari care sunt imposibile acum.” ,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

