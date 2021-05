Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman are 45 de ani și se lupta cu depresia de la 14 ani. Cu toate astea, nu a ezitat niciodata sa vorbeasca despre asta. Vedeta nu mai ia pastile, insa merge la terapeut, iar acest lucru o ajuta. Se pare ca problemele cauzate de divorț i-au accentuat starile de panica și anxietate. „Nu treci peste…

- Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, vedeta de televiziune a dezvaluit care este relația dintre ea și fostul ei soț acum. In ce relații sunt Oana…

- Mioara Roman și-a serbat ziua de naștere in centrul pentru recuperare. Insa, fetele ei, Oana și Catinca i-au facut o surpriza și au mers in vizita pentru a o sarbatori. Oana Roman a postat pe contul de Instagram o imagine in care apare alaturi de Mioara Roman, care arata din ce in ce mai bine. „La multi…

- In ultima perioada, Adda a slabit foarte mult, din cauza problemelor de sanatate și a stilul alimentar pe care a fost nevoita sa il urmeze. Acum, artista le-a dezvaluit tuturor cateva kilograme are.„-9 kilograme in 6 luni! Doar cu alimentație sanatoasa șipotrivit pentru corpul meu”, a scris Adda pe…

- Oana Roman a implinit astazi 45 de ani și a ales sa iși serbeze ziua de naștere, departe de Romania, unde a plecat impreuna cu fiica ei, Isabela. Vedeta a ales ca destinație Egiptul și a postat pe contul de socializare imagini cu ea purtand costum de baie acoperit de un cardigan, alaturi de care a scris…

- A zis ea ca nu are bani de haine scumpe, dar asta nu inseamna ca are lipsuri la capitolul imbracaminte. Oana Roman are atat de multe haine in dressing incat vrea sa vanda și sa doneze mare parte din ele. Vedeta a anuțat ca va face o curațenie generala!

- Ieri, Oana Roman și Marius Elisei au anunțat public divorțul printr-un filmuleț realizat impreuna, postat pe contul ei de Instagram. Astazi, reporterii Antena Stars au discutat cu fostul ei soț și au aflat detalii inedite despre desparțirea celor doi. Mai exista vreo șansa de impacare intre ei?