- Dennis Man a marcat in meciul Andorra - Romania, incheiat 0-2, in primul meci din preliminariile EURO 2024. Jucatorul de 24 de ani sta bine și pe plan personal. Man are o relație de lunga durata cu Alexandra Ionela Grigorița, fosta Miss Arad. Dennis și Alexandra se iubesc de mai bine de 7 ani. Modelul…

- Vedete care gazduiesc nunți, botezuri și aniversari! In cateva cazuri, clienții nu mai au nevoie de nume artistice la evenimentele importante din viața lor caci aleg sa petreaca chiar in localurile acestora. Dan Bittman, Florin Calinescu ori Ilie Dumitrescu pot fi gazde la propriile saloane ori spații…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca in prezent nu sunt conditii politice pentru ca razboiul din Ucraina sa fie incheiat la masa negocierilor, motiv pentru care conflictul din tara vecina ar putea fi unul de lunga durata, dat fiind ca nici Rusia, nici Ucraina nu au capacitatea…

- Un nou punct de control temporar va fi deschis la granița Republicii Moldova cu Ucraina. Este vorba de stația „Berezino din Ucraina” (de langa localitatea Basarabeasca), unde traficul trenurilor a fost reluat recent, scrie TVN.md . Tronsonul de cale ferata Basarabeasca – Berezino de 23 km a fost reparat…

- Oana Mizil este un om politic de succes, insa atunci cand vine vorba despre animalele de companie ale prietenei sale, aceasta mai are de invațat. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce iși parca mașina de lux cu atenție, insa inevitabilul s-a produs. Din acest motiv, Oana Mizil a trebuit sa…

- Tudor Girbu, fost consilier pe probleme locativ-comunale al primarului capitalei, Ivan Ceban, este noul director al I.M. „Asociația de Gospodarire a Spațiilor Verzi (AGSV). Numita in fruntea IM „Spații Verzi” in iunie 2022, Victoria Covali a fost demisa prin dispoziția edilului, transmite Jurnal.md…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a cerut legalizarea refuzului unor solicitanți de azil, aceasta fiind una dintre marile condiții puse Comisiei Europene și statelor membre dupa ce Austria a respins prin veto aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen.

- Ivana Trump, care a murit in iulie anul trecut, dupa ce a cazut pe scara casei ei din Manhattan, și-a imparțit cu grija averea inainte de moarte. Ea a fost foarte atenta la tot ceea ce era de valoare in viața ei: cainele, hainele și proprietațile de mai multe milioane de dolari. Averea Ivanei Trump…