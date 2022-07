Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean și-a serbat ziua de naștere acum cateva zile și a avut parte de surprize inedite. Fosta iubita a lui Alex Bodi a povestit in exclusivitate pentru Antena Stras cum și-a petrecut ziua de naștere, de ce surprize a avut parte. Aceasta nu a fost uitata nici de tatal fetiței sale, Alex Bodi,…

- Irinel Columbeanu a implinit 65 de ani zilele trecute, iar cu aceasta ocazie, fostul afacerist a petrecut in compania celor mai buni prieteni. Chiar daca se afla departe de el, fosta soție, Monica Gabr și fiica lor, Irina, nu l-au uitat și l-au surprins cu mesaje emoționante.Monica si Irina l-au felicitat…

- Astazi, fiul Andreei Mantea a implinit frumoasa varsta de 7 ani, astfel ca vedeta a vrut sa-i faca pe plac și sa-l surprinda cu ceea ce iși dorește cel mai tare. Ei bine, nu, nu este vorba despre un cadou material, ci din contra. Iata unde l-a dus frumoasa bruneta pe David in aceasta dupa-amiaza!

- Bogdan de la Ploiești este sarbatoritul zilei astazi! Artistul care scoate hit dupa hit și se numara printre primele locuri in trending pe YouTube iși sarbatorește ziua de naștere, astfel ca inca de la miezul nopții a fost asaltat de sute de mesaje de la cei care il indragesc. Ei bine insa, iata ce…

- Este motiv de sarbatoare in familia Andreei Banica! Fiica artistei iși sarbatorește astazi ziua de naștere, așa ca indragita cantareața nu a putut sa lase aceasta zi importanta sa treaca pe langa ei fara a face o mica petrecere. Iata cum a surprins-o pe Sofia inca de la miezul nopții!

- Ziua de naștere a legendarului muzician Nicu Covaci, care ieri a implinit 75 de ani, a fost sarbatorita la Timișoara cu o serie de acțiuni puse la cale de fanii Phoenix, care au inclus o parada moto surpriza inițiata de membrii comunitații motociliștilor și un concert care s-a desfașurat la Casa Del…

- Surpriza pentru un baiețel de 4 ani din Cimișlia. Acesta a avut parte de o zi de naștere mai speciala. Și asta pentru ca omagiatul a fost felicitat de angajații poliției. „Micuțul Mateo și-a dorit de ziua lui de naștere o mașina de Poliție. Nu a durat mult pina un echipaj cu o mașinuța de poliție, a…

- Surpriza colosala pentru fanii emisiunii ,,Survivor Romania 2022”. O schimbare uriașa are loc in competiția sportiva din Republica Dominicana. Ce urmeaza sa se intample cu toți concurenții? Este vorba despre o modificare consistenta in dreptul echipelor. Mulți dintre telespectatori iși vor schimba preferații…