Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana sunt din nou in centrul unui scandal de zile mari, dupa ce fiul lor cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mama lui. Dupa divorțul parinților, instanța a deccis domiciliul baieților la tatal lor.Adriana Bahmuțeanu l-a dat in judecata pe Silviu Prigoana și face…

- Vica Blochina a fost amanta lui Victor Pițurca timp de 16 ani, insa nu suporta barbații infideli. Surprinzator, insa fosta balerina a facut o serie de afirmații ciudate la adresa celor care au amante. Vica Blochina este supranumita, in showbiz, „cea mai cunoscuta amanta din Romania”. Dupa ce s-a iubit…

- Avem dovada clara a faptului ca celebrul Catalin Mireuța este mereu alaturi de soția lui, cu toate ca locația pe care cei doi soți au ales-o este coșmarul barbaților. De ce spunem toate astea? Ei bine, pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Florin Salam a fost vazut in timp ce facea cateva gesturi induioșatoare, in public. Pe strazile din București, parazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” celebrului cantareț de manele și l-au surprins pe acesta in ipostaze cu adevarat rare și senzaționale.…

- Mirel Radoi și fiul lui, Denis Radoi, sunt impreuna peste tot, iar noi avem dovada clara in acest sens! Cei doi au fost vazuți și filmați de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, pe strazile din București. Iata unde s-au dus antrenorul de fotbal și baiatul lui!

- Fosta soție a lui Razvan Simion a absolvit Facultatea de Psihologie la Timișoara. Diana Simion Bița s-a laudat cu reușita ei pe rețelele de socializare, a recunoscut ca in cei trei ani de studiu nu i-a fost ușor și le-a mulțumit celor care au susținut-o.Diana Simion Bița locuiește la Timișoara alaturi…

- Marți, 20 iulie, polițiștii din Albota au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție. Citește și: Valeriu Nicolescu a murit la o clinica din Bucuresti. Intreba mereu de fratele lui,…