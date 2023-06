Oana Lis a recunoscut ca a fost la un pas de desparțire de Viorel Lis. In urma cu ani de zile, din cauza neințelegerilor, cei doi au bagat divorțul. Rapid s-au impacat și continua sa formeze un cuplu și acum, vor chiar sa adopte și un copil. Invitata in emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Oana Lis a vorbit despre viața ei personala, despre relația cu Viorel Lis. Cei doi sunt casatoriți de mai bine de 12 ani de zile. Prezentatoarea a intrebat-o pe vedeta: „Ați avut momente in care tu și Viorel ați vrut sa divorțați?”.Oana Lis: „Eu eram foarte vulcanica, ii faceam tot felul de crize”Oana…