Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada au existat multe speculații despre un posibil divorț intre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, insa de fiecare data cei doi au infirmat separarea. Artista a fost invitata la matinalul de la Antena 1, „Neatza cu Razvan și Dani”, unde a vorbit despre proiectul ei și a anunțat ca in gașca…

- Steliano Filip a divorțat de mama copilului sau, Bianca Marina, așa ca este pregatit sa ia viața de la capat. Jucatorul de la Dinamo a avut o apariție spectaculoasa pe strazile Capitalei, iar paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pas cu pas. Ei bine, celebrul…

- Au fost scene infioratoare ieri de dimineata, in judetul Bacau, pe E85, supranumit si Drumul Mortii Acolo, undeva in zona Orbeni Racaciuni, s a produs dezastrul. Sapte oameni, printre care doi copii, au murit in cea mai mare tragedie rutiera petrecuta in Romania in ultimii doi ani.Un microbuz si o masina…

- Benone Sinulescu este unul dintre artiștii devenit comoara naționala, iar aucm, cand se afla greu incercat de boala, se afla tot mai multe lucruri despre viața sa personala. Casatorit de mai bine de 40 de ani cu iubirea vieții lui, Elena Sinulescu, artistul nu a putut deveni parinte niciodata, deși…

- Regulile sunt facute pentru a fi incalcate. Pe aceasta premiza merge și Marilena Hagi care a fost surprinsa chiar in momentul in care a incalcat legea, caci soția fostului fotbalist n-a mai avut deloc rabdare la semafor și a trecut direct pe roșu.

- Actorul Ashton Kutcher, 43 de ani, iși cumparase bilet pentru zborul spațial cu Virgin Galactic , cu șase pasageri la bord, intre care și miliardarul britanic Richard Branson, insa soția sa, Mila Kunis, 37 de ani, l-a convins sa-l vanda, spunandu-i ca aventura sa in spațiu nu este “o decizie ințeleapta…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, in varsta de 77 de ani, a avut grave de sanatate. Soția lui, Oana, a explicat recent, ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Acum, dupa o absența de doi ani, cei doi au venit impreuna in cadrul unei emisiuni TV. „M-am speriat rau de tot.…