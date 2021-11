Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta achizitioneaza lucrari de reparatii curente la diferite categorii de mobilier urban Valoare maxima estimata a acordului cadru este de 28.273.296,82 lei fara TVA Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 14.12.2021, ora 15:00 in SEAP Primaria…

- Articole de sezon in tendințe, elemente de design moderne și servicii mai performante pentru clienți transforma fiecare experiența de shopping intr-una plina de inspirație.Un total de 14 magazine din rețeaua C&A din București, Cluj, Timișoara, Sibiu, Iași, Constanța iși vor intampina de luna…

- Un adolescent de 14 ani și patru tineri cu varste intre 20 și 28 de ani au murit din cauza COVID-19, iar autoritațile spun ca aceștia aveau comorbiditați și erau navaccinați. In ultima zi au fost raportate 512 decese (265 barbați și 247 femei), din care 4 anterioare intervalului de referința. Dintre…

- Manifestari dedicate Zilei Armatei, organizate de MApN Foto: MApN. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Apararii organizeaza luni, în format restrâns și cu respectarea masurilor de siguranța sanitara, mai multe manifestari dedicate Zilei Armatei. Reporter:…

- The National Institute of Public Health informs on Thursday that during the week of 11-17 October, 37.1% of the total COVID cases were registered in Bucharest and the counties of Iasi, Prahova, Ilfov and Constanta. According to the weekly COVID surveillance report, 72.3% of confirmed cases were registered…

- 304 decese au fost raportate de autoritați, in ultimele 24 de ore, in Romania. Dintre acestea, 280 erau nevaccinați. La ATI crește din nou numarul pacienților in stare grava și ajunge la 1.727, a anuntat joi Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 13.10.2021 (10:00) – 14.10.2021 (10:00) au fost…

- In al 31-lea an de existența, Colegiul Național de Informatica Piatra-Neamț este pregatit pentru un nou an școlar provocator. Experiența de anul trecut, cand pandemia și restricțiile au impus gasirea de soluții pentru cursuri la care elevii sa fie simultan – unii in banci, cațiva acasa – și in scurt…

- Romania a depașit pragul de 1000 de cazuri noi de Covid. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.015 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, au anunțat autoritațile sambata. 19 pacienți au murit. 243 de persoane sunt internate la ATI. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.095.885…