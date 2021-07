Stiri pe aceeasi tema

- Primaria capitalei a facut toate clarificarile contractuale cu ISUZU pentru procurarea celor 100 de autobuze pentru municipiul Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban in cadrul unui live pe pagina sa de Facebook. Edilul spune ca joi va fi semnat contractul de livrare a unitaților.…

- CHIȘINAU, 15 iun – Sputnik. Despre plecarea Tatianei Bucearschi din funcție a vorbit primarul Capitalei, Ion Ceban, intr-un live pe Facebook. Edilul-șef a invocat faptul ca in activitatea acesteia ar fi fost depistate mai multe nereguli. "Probleme in aceasta direcție au aparut inca in noiembrie…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, susține, intr-o postare pe Facebook, ca a fost atacata in trafic, cand era in mașina, și a anunțat Poliția. Edilul a povestit ce s-a intamplat miercuri de dimineața, cand se afla in mașina, in trafic: „In aceasta dimineața eram in trafic iar la stopul…

- CHIȘINAU, 27 mai – Sputnik. Anunțul despre micii tigri a fost facut de primarul Chișinaului, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook. Edilul-șef al Capitalei a postat și fotografii cu puii de tigru. Aceștia sunt diferiți, unul este alb, iar celalalt roșcat. De precizat ca puii de tigru s-au nascut…

- Primaria Sectorului 5 a anunțat marți pe pagina de Facebook ca mai multe persoane au fost surprinse in Sectorul 5 al Capitalei in timp ce aruncau coji de semințe pe trotuare, parcuri sau locuri de joaca, iar polițiștii locali i-au pus sa dea cu matura, pentru a nu primi amenda, potrivit Digi24 . „Agenții…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. In cadrul ședinței serviciilor municipale ale Primariei Chișinau, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj dur agenților economici. © Photo : Facebook / Iv CebanFoto: Cand va fi data in folosința strada Ion Creanga din Capitala - ce spune Ceban"Daca agenții economici…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. In cadrul ședinței serviciilor municipale ale Primariei Chișinau, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj dur agenților economici. © Photo : Facebook / Iv CebanFoto: Cand va fi data in folosința strada Ion Creanga din Capitala - ce spune Ceban"Daca agenții economici…