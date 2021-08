Oamenii sunt prinşi în case şi nu au cum să iasă: Uraganele fac ravagii în Mexic și SUA (VIDEO) Uraganele Grace si Henri au facut numeroase victime in Mexic, respectiv Statele Unite, unde au provocat inundatii si sute de case au fost distruse de vantul care a avut viteze de 200 km/h. Mai multi oameni sunt dati disparuti. Cel putin zece oameni au murit in estul Mexicului din cauza uraganului Grace, care a adus ploi torentiale si vant puternic, cauzand inundatii si pene de electricitate, informeaza BBC. Cel mai afectat este statul Veracruz, unde au fost dezradacinati copaci si strazile capitalei Xalapa au devenit rauri de noroi. Uraganul s-a domolit apoi, fiind actualizat la nivel de furtuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

