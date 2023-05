Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au stabilit ca Pamantul are aproximativ 4,54 miliarde de ani, dar exista inca multe mistere și aspecte neințelese ale planetei noastre. Recent, o fotografie a unei gheare de pasare neobișnuit de mari a aparut online, starnind uimirea oamenilor. Aceasta gheara gigantica a fost descoperita…

- Oamenii consumau droguri pe teritoriul in care acum se afla Spania in urma cu 3.000 de ani, potrivit unui studiu preluat de BBC. Oamenii din Peninsula Iberica foloseau droguri halucinogene in Spania in urma cu aproximativ 3.000 de ani. Cercetatorii spun ca parul provenit dintr-un sit funerar din Menorca…

- O echipa de cercetatori va incepe marti sa foreze in stratul de gheata din arhipelagul arctic Svalbard, intr-o cursa contra cronometru pentru colectarea de date acumulate timp de mai multe secole referitoare la clima si mediu, inainte ca acestea sa dispara sub efectul incalzirii globale, a anuntat luni…

- Un nou studiu releva faptul ca consumul de cafea poate contribui la reducerea riscului de diabet de tip 2 datorita impactului sau asupra biomarkerilor inflamatori. Cercetatorii au descoperit ca o ceașca de cafea pe zi in plus a fost asociata cu un risc cu 4-6% mai mic de diabet de tip 2.

- Celebrul templu neolitic Stonehenge nu a fost doar un altar ritualic si nici un simplu calendar. Cercetatorii sunt tot mai mult convinsi ca avem de-a face cu un adevarat „computer neolitic”. Dupa ce, anul trecut, arheologul Tim Darvill, de la Universitatea Bournemouth, afirma ca monumentul funcționa…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie si din Australia afirma ca au descoperit o noua maladie la pasarile salbatice, ce este cauzata in intregime de poluarea cu plastic. In final, din cauza bolii, pasarile se lupta sa supravietuiasca, transmite BBC, citat de Rador. Cercetatorii au numit noua maladie…

- Grupele de sange se bazeaza pe prezenta unor substante - denumite antigene - pe suprafata globulelor rosii ale sangelui. Printre cele mai frecvente sunt cele numite A si B, care pot fi prezente impreuna ca AB, individual ca A sau B, sau deloc prezente, precum O. Insa in cadrul acestor grupe de sange…

- Calculatoarele alimentate de celulele creierului uman pot suna ca o ficțiune științifico-fantastica, dar o echipa de cercetatori din Statele Unite considera ca astfel de mașini, care fac parte dintr-un nou domeniu numit „inteligența organoidala”, ar putea modela viitorul - și