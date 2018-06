Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a avut o intalnire cu reprezentantii Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) Printre temele de discutie s-au numarat transparenta institutionala si mai buna comunicare cu beneficiarii de fonduri europene, reanalizarea alocarilor existente tinand cont de…

- Firmele din județul Timiș au participat la cel mai mare și complex eveniment din Europa Centrala și de Est, China Smart Expo, care s-a desfașurat in perioada 31 mai-2 iunie, la Budapesta. 38 de agenți economici din județ au discutat cu oamenii de afaceri din China despre posibile colaborari. „Camera…

- Firmele timisorene pot obtine granturi nerambursabile daca stiu cum sa convinga parteneri norvegieni sau islandezi sa lucreze impreuna. Acestea fac parte dintr-un proiect mai mare, in valoare de 45 de milioane de euro, dezvoltat cu finantari din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein. Prin intermediul…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) considera ca Pilonul II de pensii private este esential pentru consolidarea dezvoltarii economice si sociale sanatoase a Romaniei, in conditiile in care evolutiile demografice pe termen mediu indica faptul ca, in urmatorii 15 ani, fiecare angajat din…

- Daca sunteți interesați de afaceri cu firme chinezești, China Smart Expo, de la Budapesta, este locul perfect pentru a stabili primele contacte. Oamenii de afaceri din Timiș sunt invitați sa viziteze aceasta expoziție, cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a sustinut marti, in timpul dezbaterii in Senat a motiunii simple depuse de PNL si PMP impotriva sa, ca in perioada 2014-2023 Romania are la dispozitie o alocare financiara totala de 42,3 miliarde de euro, iar pana acum a beneficiat de 46,7 miliarde de…

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…