Oamenii de afaceri cer Guvernului desființarea vămilor cu Bulgaria și Ungaria Reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri din Romania cer Guvernului sa ia masuri pentru a desființa vamile cu Bulgaria și Ungaria, pentru a ușura fluxul de marfuri. O asemenea decizie ar fi și un raspuns pentru țarile UE, care s-au opus, nedrept, intrarii in Schengen. Mai mult, oamenii de afaceri reproșeaza conducerii țarii ca nu a […] The post Oamenii de afaceri cer Guvernului desființarea vamilor cu Bulgaria și Ungaria first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului Schengen, deoarece isi protejeaza cu seriozitate granitele si au facut multe pentru a stopa migratia ilegala, a transmis ministrul ungar de Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto. „Joi, la Bruxelles, statele membre UE au votat pe…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a reafirmat miercuri, la postul public de radio ORF, hotararea tarii sale de a se opune prin veto aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, din cauza cresterii migratiei ilegale anul acesta, transmite agentia EFE, preluata de Agerpres. Ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a respins miercuri, in Letonia, acuzațiile cancelarului austriac care explica posibila opoziție a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Schengen prin prisma faptului ca 75.000 de migranți ar fi traversat ilegal Romania, Bulgaria și Ungaria. Fii la curent cu cele…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Una dintre cele mai mari organizatii ale transportatorilor de marfuri din Romania, cu sediul in Arad, cere Guvernului un "lobby neintrerupt" pentru integrarea in Spatiul Schengen, aratand ca pierderile companiilor din domeniu sunt cuprinse intre 18 si 22% din cifra de afaceri din cauza blocajelor…

- Dupa votul din Parlamentul olandez, care a recomandat Guvernului de la Haga sa nu accepte intrarea Romaniei in Schengen, europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, ca Romania nu trebuie sa mai plece capul in fata acestor umilinte, mai ales ca avem in tara noastra 22.000 de firme olandeze care fac afaceri…

- M-am bucurat, in rand cu colegii mei, pentru rezultatul votului din Parlamentul European pe rezoluția acceptarii Romaniei in spațiul Schengen. Situația voturilor se vede din imaginea atașata acestei postari, un numar absolut convingator și care nu lasa loc de interpretari in privința singurului destin…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu s-a declarat optimista, lun, ca solutia cu privire la Romania si la Bulgaria va fi cea pe care o merita, si anume formalizarea intrarii Romaniei in spatiul Schengen si ca este nu doar un drept al nostru ci este si o obligatie a partenerilor nostri europeni…