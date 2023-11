Stiri pe aceeasi tema

- REALIZARI… Asociatia „Filantropia Ortodoxa” Husi reuseste sa faca lucruri importante pentru vasluienii din categorii vulnerabile, iar una dintre aceste realizari recente ale organizatiei este reprezentata de inaugurarea a doua camine pentru persoane varstnice, primul situat in Gugesti, comuna Botești,…

- JUDECATA… Trimiși in judecata pentru talharie urmata de moartea victimei, frații Gheorghiu de la Huși iși vor afla, in curand, sentința. Magistrații Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul dosarului, dar au amanat pronunțarea pentru jumatatea lunii noiembrie. Cazul celor doi frați este unul puțin atipic,…

- ALERTA… Un tanar de 23 de ani din municipiul Huși, Butiuc Laurențiu, care se alfa in Iași in ultima perioada, este de negasit din data de 9 octombrie. Apropiații sai i-au anunțat dispariția la Poliție și așteptata cu inimile stranse orice detaliu despre tanar. “Se numește Butiuc Laurentiu și are 23…

- POZNA… Hușenii sunt nerabdatori sa vada deschis cinematograful Dacia, modernizat și innoit cu totul, dupa ani și ani in care a stat in paragina. Primarul Ioan Ciupilan a spus in cea mai recenta ședința de Consiliu Local ca ar mai fi o chestiune de zile pana cand acest obiectiv va fi inaugurat. Ba, a…

- CAIETUL CU SESIZARI… Husenii au un simt de observatie mai rar intalnit, insa, in chip misterios, alesii locali, parte din aceeasi poveste urbana, nu prea impartasesc atentia la detalii, in sensul ca acolo unde ochiul civic vede rapid aspectele in neregula, administratorii de drept ai orasului nu baga…

- ECOU… Multe beneficii are un eveniment precum Tabara Nationala de Matematica de la Husi, insa unul dintre cele care tind sa aiba impact pe termen lung este, fara indoiala, capitalul de imagine pozitiva adus intregului judet Vaslui. In urma editiei din acest an, intr-un ecou placut al lucrurilor bune…

- GOSPODARI… Maine, 23 august, edilii municipiului Huși declanșeaza cu mult curaj lupta contra țanțarilor! Practic, in prag de toamna, dupa ce luni la rand suparatoarele insecte au zburdat in voie prin oraș și i-au ințepat pe localnici, iata ca aleșii s-au gandit ca trebuie sa faca dezinsecție, nu neaparat…

- APEL… In jur de 1500 de copii din județul Vaslui, anual, primesc in prag de nou an școlar cate un ghiozdan plin cu rechizitele necesare, in cadrul unei acțiuni derulate de Asociația „Filantropia Ortodoxa” Huși inca din 2018. Pentru ca și in acest an copiii din familii cu posibilitați materiale modeste…