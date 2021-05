Stiri pe aceeasi tema

- Slujba de Florii a fost oficiata, duminica, 25 aprilie, la Altarul Mare de vara al Catedralei Patriarhale din București. Ceremoniile religioase organizate cu ocazia acestei sarbatori se desfașoara cu respectarea regulilor sanitare. Aproape 1.000 de persoane au asistat la slujba de Florii la Catedrala…

- Reguli privind desfasurarea slujbelor religioase de Florii Procesiune de Florii în Bucuresti. Foto: Arhiva/Basilica. În duminica Floriilor, slujba va fi oficiata în interiorul bisericilor numai daca numarul credinciosilor permite pastrarea unei distante de doi metri. …

- Patriarhia a anunțat joi cum se va desfașura slujba de Florii la Catedrala Patriarhala. In cazul in care vremea va fi nefavorabila, slujba va avea loc in interior, cu participarea a cel mult 70 de credincioși. Potrivit unui comunicat al patriarhiei, evenimentele liturgice prilejuite de sarbatoarea Intrarii…

- Romanii nu vor fi nevoiți sa completeze declarația pe propria raspundere in Noaptea de Inviere, dupa cum a precizat președintele Klaus Iohannis. Mai mult decat atat, președintele ii indeamna pe romani sa respecte in continuare masurile sanitare de protecție. „Ne pregatim de marea sarbatoare a Invierii…

- Premierul Cițu anunța ca slujba de Inviere va fi oficiata in aer liber, iar credincioșii trebuie sa pastreze distanța sociala. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) il contrazice, insa. Slujba va fi facuta in interior, dar in biserica va intra un numar limitat de credincioși. ”Slujba…

- Slujba de Inviere va fi oficiata in aer liber, iar credincioșii trebuie sa pastreze distanțarea sociala. Este anunțul facut de premierul Romaniei Florin Cițu, la Digi24. Purtatorul de cuvant al BOR il contrazice, insa. Slujba va fi facuta in interior, dar in biserica va intra un numar limitat de credincioși.

- Odata cu prelungirea starii de alerta intra in vigoare si noile modificari legislative. Astfel, circulatia va fi permisa pana la ora 05:00 in noaptea de Inviere, magazinele vor fi deschise pana la ora 20:00 inaintea sarbatorilor Pascale, iar in lacasele de cult se vor oficia slujbe cu prezenta fizica…

- Guvernul Romaniei a decis, in urma intalnirii de joi, ca oamenii vor putea merge la biserica in noaptea de Paste.Se pare ca Guvernul Romaniei a decis, in urma intalnirii de joi, ca oamenii vor putea merge la biserica in noaptea de Paste.La discutiile dintre premier si reprezentantii bisericilor au participat…