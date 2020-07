Oameni și zimbri. Învață să trăiască împreună Romania a reușit, cu succes, repopularea mai multor paduri cu zimbri care traiesc in stare de libertate. Prima repopulare a avut loc cu opt ani in urma in județul Neamț. Doi ani mai tarziu, in 2014, zimbrii au fost aduși in județul Caraș Severin, la Armeniș, loc denumit acum Magura Zimbrilor. Zilele trecute, imagini emoționante au fost surprinse in județul Neamț. Sunt 48 de zimbri care traiesc liberi in padurile Neamțului. Le merge bine, fac pui. Zimbrii au la dispozitie un areal intins pe cateva zeci de mii de hectare, in zona impadurita a judetului strajuit de muntele Ceahlau. Rangerii trec… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Cea mai mare populație de zimbri liberi din Romania este in creștere. Doi pui de zimbru au fost zariți de rangerii proiectului LIFE Bison in turele de monitorizare din Munții Țarcu, anunța rador.ro.In zona cunoscuta sub numele de Magura Zimbrilor, in vecinatatea comunei Armeniș, sunt acum…

