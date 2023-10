„O zi care va rămâne ca o infamie”, acuză Israelul după rezoluția adoptată de ONU privind un armistițiu umanitar în Gaza Israelul a afirmat vineri ca Organizația Națiunilor Unite „nu mai deține niciun gram de legitimitate” dupa ce Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezoluție prin care cere un armistițiu umanitar imediat intre Israel și Hamas, noteaza News.ro care citeaza The Times of Israel. „Potrivit familiei de națiuni, Israelul nu are dreptul sa se apere”, a acuzat ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, conform relatarii de pe site-ul ONU.„Am fost cu toții martori ca ONU nu deține nici macar un gram de legitimitate. ONU s-a angajat sa asigure continuarea atrocitaților. Potrivit familiei de națiuni, Israelul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

