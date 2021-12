Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de duminica, salvamontiștii din Zarnești au intervenit pentru a salva un barbat care a fost mușcat de o vipera. Evenimentul a avut loc in Masivul Piatra Craiului, iar barbatul a fost transportat in siguranța la spital. Barbat mușcat de vipera in Masivul Piatra Craiului Din fericire,…

- Iarna și-a intrat in drepturi la Cota 2000, zona Balea Lac și in imprejurimi. Imagini spectaculoase au fost surprinse de salvamontiștii argeșeni care precizeaza ca in Fagaraș s-au așternut aproximativ 5 centimetri de zapada, un strat suficient sa puna probleme celor care merg in drumeție. Salvamont…

- Stratul de zapada de pe munte poate provoca probleme turiștilor, avertizeaza reprezentanții Salvamont. Turiștii pot avea probleme pe munte, spun specialiștii. „Nu este un strat consistent de zapada, dar este suficient pentru a pune probleme celor care merg in drumeție”, avertizeaza…

- Pompierii avertizeaza: de la coșul de fum, poți ramane iarna-n drum! Coșurile de fum sau cele pentru evacuarea gazelor fierbinți sunt indispensabile oricarei locuințe. Atunci cand funcționeaza corect, acestea asigura un randament ridicat al surselor de caldura. In situațiile in care este montat greșit…

- Un accident de circulatie a avut loc in municipiul Pascani, suburbia Gastesti. Intervin doua echipaje cu modul de descarcerare si 1 EPA SMURD din cadrul Sectiei de Pompieri Pascani. Potrivit unor surse, citate de bitTV, victima mergea pe marginea drumului si ar fi fost in stare de ebrietate. La un moment…

- Salvamontiștii maramureșeni cauta un barbat in varsta de 57 de ani, disparut sambata, 11 septembrie, in zona varfului Toroioaga de langa Borșa. „Acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș impreuna cu Salvamont Borșa. Persoana disparuta de ieri in zona Vf Toroioaga, plecat in drumeție impreuna cu…