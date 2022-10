Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo joaca de la 19:45, in Sala Polivalenta din București, cu FC Porto in etapa a 4-a din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei pare favorita in fața lusitanilor, care nu au niciun punct pana acum. Partida va fi liveSCORE pe GSP. ...

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta continua seria meciurilor amicale si intalneste, marti, 4 octombrie, de la ora 15.00, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, una dintre echipele prezente in prima liga din Bulgaria, Shumen Basketball. Unul dintre jucatorii de la CSM Constanta,…

- La Cupa Mondiala FIBA 3x3 U23, gazduita de Circul Metropolitan din Bucuresti, in perioada 5 9 octombrie, reprezentativele Romaniei au si reprezentanti de baschet 3x3 ai CSM Constanta. Este vorba de Andrei Oprean, Anisia Croitoru si Teodora Manea.Andrei Oprean este convocat la nationala 3x3 dupa ce a…

- Meci greu pentru handbalistii de la CSM Constanta, sambata, la Sala Sporturilor, contra CSM-ului Bucuresti. Un adevarat derby al etapei a cincea a Ligii Nationale, o atmosfera extraordinara in tribune si o victorie la limita a gazdelor. Un nou thriller marca CSM Constanta, in meciul de campionat cu…

- A cazut cortina peste turneul final al FIBA 3x3 Women's Series 2022, competitie desfasurata pe arena special amenajata la City Park Mall din Constanta. La startul intrecerilor, au fost prezente cele mai valoroase opt echipe din circuitul mondial, printre care si nationala Romaniei. Distribuita in Grupa…

- Nationala feminina a Romaniei a fost invinsa in ambele partide sustinute in prima zi a turneului final de baschet FIBA 3x3 Nations League Under-23, eveniment de anvergura care se desfasoara, in aceasta perioada, pe arena special amenajata la City Park Mall din Constanta. In componenta Boglarka Biszak,…

- Nou-promovata in Liga Naționala de baschet masculin, CSM Tg,Mureș, iși continua pregatirle in vedera viitorului sezon competițional. Formația antrenata de Georghe Trif a disputat, miercuri și joi, 8 septembrie, doua meciuri de verificare la București. In prima partida, CSM a fost invinsa de Dinamo cu…

- Nationala de volei masculin a invins miercuri, la Galati, reprezentativa Albaniei, cu scorul de 3-0, in primul meci din grupa G preliminara, conform news.ro.