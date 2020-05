Stiri pe aceeasi tema

- Tratament cu plasma in premiera #covid Linie de productie de antibiotice. Foto: Arhiva/AntibioticeSA. A început tratamentul cu plasma prelevata de la persoane care s-au vindecat de COVID-19. Primul bolnav tratat astfel este internat la secția de Terapie Intensiva a Institutului de Boli…

- Medicii i-au administrat tratament cu plasma unui pacient COVID-19, aflat la Sectia de terapie intensiva a Institutului de Boli Infectioase „Prof. Matei Bals” din Bucuresti, a anuntat ieri managerul unitatii, profesorul Adrian Streinu-Cercel, in cadrul unei emisiuni televizate. El a aratat ca tratamentul…

- Medicii i-au administrat tratament cu plasma unui pacient aflat la sectia de Terapie Intensiva a Institutului de Boli Infectioase "Prof. Matei Bals" din Bucuresti, a anuntat joi managerul unitatii medicale, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.Potrivit acestuia, in cursul zilei de joi, un…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase a anunțat ca, in premiera, un pacient cu COVID-19 aflat la Terapie Intensiva a primit plasma de la un bolnav vindecat. Totodata, intr-un interviu acordat Digi 24, dr. Adrian Streinu-Cercel a spus ca un alt pacient a fost tratat cu medicamentul Remdesivir, considerat…

- Medicii i-au administrat tratament cu plasma unui pacient aflat la sectia de Terapie Intensiva a Institutului de Boli Infectioase "Prof. Matei Bals" din Bucuresti, a anuntat joi managerul unitatii medicale, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel. Potrivit acestuia, in cursul zilei de joi, un alt pacient…

- Managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, autorul planului de masuri numit Vacanța Mare, respins public de președinte, a fost in centrul atenției și in 2006 și 2009, cand Romania era afectata de gripa aviara sau cea porcina, anunța MEDIAFAX.Managerul…

- 21 de dosare penale au fost inregistrate pentruzadarnicirea combaterii bolilor și alte doua pentru raspandirea de informațiifalse.Cine nu respecta indicațiile autoritaților pentruprevenirea sau combaterea coronavirusului risca amenda sau chiar inchisoare dela 6 luni la 2 ani. Pentru raspandirea de informații…

- Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din Capitala, au susținut, joi, o declarație de presa, in contextul in care, miercuri seara, autoritațile au confirmat prezența virusului COVID-19 in țara noastra."Nu este nevoie…