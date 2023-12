O vânzătoare, care era și însărcinată, aproape decapitată cu o drujbă de presupusul tată al copilului Vanzatoarea, in varsta de 23 de ani, insarcinata in trei luni, a fost aproape decapitata, potrivit surselor din ancheta. Criminalul, care este tatal patroanei, a folosit o drujba in momentul atacului. Familia tinerei sustine ca, in trecut, barbatul ar fi abuzat-o sexual. Moartea fetei a fost una violenta și a avut loc in doar 9 minute. […] The post O vanzatoare, care era și insarcinata, aproape decapitata cu o drujba de presupusul tata al copilului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

