Stiri pe aceeasi tema

- Un numar record de false farmacii online au fost inchise in luna mai ca urmare a unei eradicari globale. Operațiunea Pangea efectuata de Interpol a eliminat de pe piețe 100.000 de comercianți online care vindeau medicamente ilicite, informeaza BBC . Numai in Regatul Unit au fost confiscate produse…

- Peste doua miliarde de vaccinuri anti-Covid-19 au fost administrate in intreaga lume. Pragul a fost depașit la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. Șase tari nu au inceput inca vaccinarea populației. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost administrate…

- Peste 3,54 de milioane de oameni au murit in pandemia de Covid-19, de cand Biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii, in decembrie 2019, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei) de in baza unor surse oficiale. Dupa Statele Unite (594.431 de morti), tarile cu cel…

- Mai mult de 308 milioane de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate in China de la inceputul campaniei de imunizare, informeaza Reuters. Aproximativ 10,5 milioane de doze au fost administrate in tara pe 7 mai, aducand totalul la 308,23 de milioane, potrivit datelor transmise sambata…

- In Nepal, cazurile de COVID-19 sunt in creștere, spitalele sunt copleșite, iar prim-ministrul țarii cere ajutor din partea altor națiuni. Imaginile din ultimele zile sunt cutremuratoare, temerile fiind ca țara va ajunge la un nivel care va depași chiar și India prin situația sanitara critica in care…

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf. Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters, informeaza News.ro.…

- Autoritatile indiene au anuntat duminica suspendarea licentelor de export pentru antiviralul Remdesivir, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in tara, care a atins niveluri record cu peste 152.000 de infectari confirmate intr-o singura zi. Situatia din India poate pune in pericol…

- Autoritațile vor modificarea indicatorilor tehnici avuti in vedere la instituirea carantinei intr-o localitate. Decizia finala va fi luata marți. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, luni, ca a avut o sedinta cu reprezentanti din mai multe institutii pentru a discuta…