O urare numai pentru Unii La Mulți Ani pentru cei insingurați carora nimeni nu le spune nimic, La Mulți Ani pentru cei bolnavi și suferinzi care se tem de ziua de miine, La Mulți Ani pentru toți copiii lumii, La Mulți Ani pentru toți țaranii care nu se sperie de trecerea timpului, La Mulți Ani pentru toți cei care se intorc acasa sa reinfloreasca macar pentru o zi, La Mulți Ani pentru oamenii buni și pentru cei care se roaga și pentru sufletele nemernicilor, La Mulți Ani pentru soldatul singur in post, La Mulți Ani (eternitate senina) și pentru sufletele stramoșilor noștri, cei care ne insoțesc mereu, La Mulți Ani pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

