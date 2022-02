Patronii firmelor mici și mijlocii spun ca vor reduce numarul angajaților, din cauza costurilor ridicate pe care trebuie sa le achite la facturile de energie și gaze, conform unui sondaj realizat de de Consiliul National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Peste 34% dintre intreprinzatori spun ca reduc numarul de angajati, ca […] The post O treime dintre intreprinzatori vor face REDUCERI de personal, din cauza facturilor uriașe la utilitați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .