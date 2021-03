Stiri pe aceeasi tema

- Inotatoarea americana Katie Ledecky, castigatoarea a patru medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Rio (2016), a confirmat asteptarile la revenirea sa in competitie, dupa o pauza de un an, impunandu-se in proba feminina de 1.500 m liber din cadrul reuniunii de la San Antonio (Texas), potrivit Agerpres.…

- James Harden, starul echipei Brooklyn Nets si al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a decis sa vina in ajutorul locuitorilor din Houston afectati de recentul valul de frig care a lovit statul Texas, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. Chiar daca nu s-a despartit in termeni…

- Grupul Volkswagen a incheiat anul 2020 cu 231.600 de livrari de vehicule cu baterie electrica, sau mai mult decat triplul celor 73.600 pe care le-a livrat in 2019. Un succes pentru producatorul de automobile, ale carui livrari totale in 2020 au scazut cu 15,2%, la 9.305.400 de vehicule, din cauza incetinirii…

- Un membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman american care a decedat de COVID-19, dupa ce a contractat noul coronavirus. Wright, in virsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor…

- Comerțul mondial cu alimente este dat peste cap din cauza unei concurențe globale pentru containere maritime. Producatorii din China platesc pentru intoarcerea containerelor goale, astfel incat sa poata exporta mai mult și mai repede. „Oamenii nu isi pot trimite bunurile acolo unde au nevoie. Unul dintre…

- Odata cu vaccinul COVID19 care incepe sa-și croiasca drum prin lume, exista totuși o speranța ca aceasta pandemie sa se incheie in urmatorul an. Cautarile locațiilor de vaccinare din apropiere s-au multiplicat de cinci ori, potrivit Google, astfel ca in urmatoarele saptamani, compania va incepe sa puna…

- Persoanele care au fost prezente la mitingul din 6 ianuarie, de la Washington DC, au inceput sa fie identificate. Mulți oameni și-au pierdut locurile de munca sau au renunțat la ele, dupa ce s-a aflat ca au luat parte la asaltul de la Capitoliul SUA, informeaza CNN. Navistar, o companie de marketing…

- Ryan Kaji, 9 ani din Texas, este cel mai bine platit YouTuber din lume in 2020, cu aproape 30 de milioane de dolari. Ryan a mai reușit sa fie cel mai bine platit și in ultimii trei ani, informeaza The Guardian.Ryan Kaji a caștigat anul acesta 29,5 milioane de dolari din canalul de YouTube, ”Ryan`s World”,…