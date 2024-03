Invazia „dragonilor albaștri” toxici: turiștii sunt avertizați să nu se apropie de aceste creaturi misterioase Frumoșii "dragoni albaștri" care matura plajele arata ca niște Pokemon magici - dar experții ii avertizeaza pe calatori sa stea departe, informeaza BBC. Dragoni albaștri toxici asemanatori cu Pokemonii apar pe plajele din Texas. Oceanul este plin de creaturi misterioase - multe dintre ele fiind surprinse de oameni doar in rare momente. "Dragonii" albaștri, sau melcii de mare albaștri, o specie a carei denumire corecta este Glaucus atlanticus. Sunt o specie uimitoare care a aparut recent pe plajele din Texas, zadarnicind planurile multor turiști care au plecat in primavara. "Dragonii albaștri"… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

