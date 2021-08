Stiri pe aceeasi tema

- Agentia britanica pentru autorizarea medicamentelor a aprobat vineri un cocktail de anticorpi produs de Regeneron si Roche in scopul prevenirii si tratarii infectiilor cu noul coronavirus, in contextul in care britanicii se confrunta cu o crestere a spitalizarilor la nivel national din cauza tulpinii…

- Compania anglo-suedeza AstraZeneca va solicita aprobarea de reglementare pentru folosirea cocktailului sau cu anticorpi, AZD7442, dupa ce un studiu clinic a aratat ca medicamentul a redus semnificativ riscul de a dezvolta simptome Covid-19, anunța compania, intr-un comunicat citat de Fr24 News . Medicamentul…

- AstraZeneca a anuntat marti ca un studiu clinic de faza tarzie nu a reusit sa ofere dovezi ca terapia sa cu anticorpi pentru Covid-19 protejeaza de boala oamenii care au intrat in contact cu o persoana infectata, acesta fiind un mic pas inapoi in eforturile sale de a gasi alternative la vaccinuri,…

- Studiul a evaluat daca terapia, un cocktail de doua tipuri de anticorpi, ar putea impiedica adultii care au fost expusi la virus in ultimele opt zile sa dezvolte simptome de Covid-19. Terapia, AZD7442, a avut o eficacitate de 33% in reducerea riscului ca persoanele sa dezvolte simptome in comparatie…

- Departamentul de Justitie al SUA a lansat o investigatie penala impotriva Eli Lilly, axata pe nereguli in productie si manipularea datelor la fabrica din Branchburg, New Jersey, care produce tratamentul pentru Covid-19 al gigantului farmaceutic si alte medicamente, au declarat trei persoane apropiate…

- Agentia americana a medicamentului (Food and Drug Administration, FDA) a autorizat folosirea de urgenta a tratamentului cu anticorpi impotriva unor forme usoare sau moderate de Covid-19 al Vir Biotechnology si GlaxoSmithKline (GSK) la persoane in varsta de peste 12 ani, relateaza Reuters. Medicamentul…

- Compania germana CureVac se așteapta ca vaccinul sau contra Covid-19 sa fie aprobat de Uniunea Europeana cel tarziu in luna iunie și lucreaza la extinderea capacitaților sale de producție, transmite Hotnews . Inca de la inceputul anilor 2000, compania biotech s-a concentrat pe tehnologia RNA mesager…