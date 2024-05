Zeci de tone de gunoi in amestec din care se scurg zemuri toxice sunt depozitate ilegal in apropierea fostei gropi de gunoi Iridex, Chiajna care pana in urma cu trei ani cand a fost inchisa a terorizat cu mirosurile zona de nord a Bucureștiului și comunele adiacente din județul Ilfov. Dar se pare ca locuitorii […] The post Localnicii din zona stațiilor de sortare Iridex și 3R Green din Chiajna, Rudeni, sufocați de munții de gunoaie first appeared on Ziarul National .