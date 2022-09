O televiziune rusă a încercat să filmeze dublura Reginei Elisabeta după decesul acesteia O sosie a reginei Elisabeta a II-a a declarat ca a fost abordata de ruși dupa moartea Reginei. Acrtița Mary Reynolds a spus insa ca renunta la slujba de dublura a reginei dupa 34 de ani ”din respect”, in urma decesului monarhului, dar isi va pastra in continuare tinutele in memoria unei femei pe care o simteai ”parte din familie”, relateaza PA Media/dpa. Mary Reynolds, in varsta de 89 de ani, a spus ca a fost abordata de o companie de televiziune rusa dupa moartea reginei, joi, cerandu-i sa imbrace costumul de imitatoare. Actrița a refuzat. Mary Reynolds, care locuieste in Epping, Essex, a devenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

