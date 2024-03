Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Tottenham, la care joaca Radu Dragusin, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Luton Town, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului Angliei, in care a fost condusa cu 1-0, potrivit news.ro. Luton a deschis scorul in minutul 3, prin Chong.Pentru Tottenham…

- Revenire de poveste in Premier League: Luton Town o conducea la pauza pe Bournemouth cu 3-0, dar „cireșele” au intors scorul in partea secunda și au caștigat, 4-3. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro. Urmatoarea ediție: vineri, 15 martie, ora 14:00.…

- Radu Dragușin (22 de ani) a evoluat pentru prima data aproape o repriza in Premier League, in Aston Villa – Tottenham (0-4), iar internaționalul roman și-a manifestat bucuria la finalul partidei. Dragușin a fost pana acum utilizat de Ange Postecoglou doar pe finalul a 3 jocuri din campionatul Angliei,…

- Antena 1 a reusit sa inregistreze cea mai mare audienta pentru calificarile unui mare premiu de Formula 1 – 2.8 puncte de rating pe publicul comercial (21-54 de ani) din ultimul deceniu. Fata de sezonul precedent, calificarile primului mare premiu al anului au avut o audienta de 5 ori mai mare.

- Tottenham, clubul lui Radu Dragușin, va disputa un amical cu Bayern in august, in cadrul unui turneu pe care-l va intreprinde in Coreea de Sud. Se anunța o vara interesanta pentru Radu Dragușin. La sfarșitul lui iulie și inceputul lui august, Tottenham va participa in Coreea de Sud la Coupang Play…

- Acordul va face ca Thales sa foloseasca inteligenta artificiala, managementul datelor si realitatea virtuala pentru a anticipa defectiunile si pentru a reduce timpii de reparatii, marind numarul de zile in care navele sunt disponibile pentru a opera pe mare, a spus Ministerul Apararii. ”Intr-o perioada…

- Formatia Tottenham, cu Radu Dragusin pe teren pe final, a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Brentford, intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului Angliei, in care a revenit de la 0-1, scrie news.ro.Invingatorii au marcat prin Udogie ’48, Johnson ’49 si Richarlison…

- Fundasul roman Radu Dragusin a debutat in campionatul de fotbal al Angliei, cu ocazia meciului disputat de noua sa echipa, Tottenham Hotspur, pe stadionul Old Trafford, in compania formatiei Manchester United si incheiat la egalitate, 2-2, duminica seara, in cadrul etapei a 21-a din Premier League.United…