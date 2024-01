Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool - Chelsea, meci contand pentru etapa a 22-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 31 ianuarie, de la ora 22:15, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dupa 8 zile de pauza, Premier League revine cu etapa 22, o runda care propune mai multe dueluri interesante, indeosebi incleștarea dintre Liverpool și Chelsea. Meciul dintre Nottingham Forest și Arsenal, programat marți, ora 21:30, deschide runda din campionatul Angliei. Partida Wolves - Manchester…

- Timo Werner era in discutii pentru un posibil imprumut la Manchester United in fereastra de transfer din ianuarie, insa mai multe publicatii scriu ca fostul atacant al lui Chelsea va fi imprumutat la Tottanham timp de sase luni. Tottenham se concentreaza

- Manchester City a urcat pe podium dupa ce a invins-o cu scorul de 2-0 pe Sheffield United, sambata pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei, informeaza AFP.Campioana europeana en titre nu a stralucit in meciul contra "lanternei rosii" din Premier League,…

- Chelsea a pierdut cu Wolves, scor 1-2, in etapa #18 din Premier League. Londonezii au ajuns astfel la 19 infrangeri in campionatul Angliei in 2023. Chelsea e echipa din Premier League cu cele mai multe infrangeri in campionat in acest an calendaristic, potrivit Opta. O statistica șocanta pentru o echipa…

- Tottenham Hotspur a urcat pe locul 4 in Premier League dupa victoria de sambata, 2-1 acasa cu Everton, intr-un meci din etapa a 18-a.Tottenham a condus mult timp cu 2-0, dupa golurile lui Richarlison (9) si Son Heung-min (18). Andre Gomes a inscris in minutul 82 pentru Everton, care in final a avut…

- Echipa FC Liverpool a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 4-3, formatia Fulham, duminica, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Angliei.Fulham a condus cu 3-2 pana in minutul 87 al jocului de pe stadionul Anfield, insa "cormoranii" au reusit sa intoarca rezultatul…

- Formatia Tottenham, ramasa in noua jucatori, a pierdut, luni seara, in etapa a 11-a a campionatului Angliei, scor 1-4, cu Chelsea. In urma acestui rezultat, noul lider din Premier League este Manchester City, potrivit news.ro.Tottenham a deschis rapid scorul acasa, prin Dejan Kulusevski, in minutul…