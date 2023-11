Stiri pe aceeasi tema

- Un nou tip de escrocherie a aparut in mediul online. O pagina de Facebook intitulata „Aeroportul Henri Coanda București” publica anunțuri in care vinde bagaje pierdute pentru mai puțin de zece lei. Reprezentanții aeroportului spun ca nu scot la vanzare bagaje, dar și ca au luat legatura cu Poliția.…

- A aparut o noua inșelatorie, iar de data aceasta, in numele Aeroportului Otopeni din Capitala. Escrocii promit pe Facebook ca aeroportul vinde valizele pierdute de calatori la prețul de doar noua lei și 93 de bani. Ei au facut o pagina care seamana cu cea a Aeroportului Otopeni și pretind ca sunt din…

- Un nou videoclip de pe TikTok cu Vulpița Veronica a luat prin surprindere pe toata lumea. Toți s-au intrebat daca fosta partenera a lui Viorel Stegaru este insarcinata din nou, dupa ce au vazut imaginile cu ea.

- Avertisment de la Politia Romane! Un nou mod de inșelatorie a aparut: IGPR nu detine roboti telefonici care solicita date sau apasarea Tastei 1Politia Romana transmis, marti, un avertisment in care atrage atentia ca institutia nu detine roboti telefonici care solicita date sau apasarea ”Tastei 1”…

- Lucrarile de reabilitare de la Colegiul Național Elena Ghiba Birta au fost atat de mult taraganate incat profesorii și elevii sunt bucuroși doar ca au... The post Reabilitarea de la Colegiul Național Elena Ghiba Birta – o sifonare a banului public sau incompetența. Inspectoratul de Stat in Construcții…

- Orice doamna sau domnișoara ar trebui sa aiba in garderoba cel puțin o rochie formala pentru diversele evenimentele elegante ce vor urma. Avand in vedere multitudinea de modele din oferta, veți putea alege ușor stilurile, croielile și culorile in funcție de eveniment, dar și cat de mult doriți sa straluciți…

- Rafturile magazinelor din toata țara sunt pline de sortimente diferite, la prețuri diferite. In ciuda faptului ca toate sunt prezentate ca fiind produse naturale, sanatoase, poți da greș foarte ușor, daca nu știi la ce detalii sa fii atent. Afla, din randurile de mai jos, care este diferența majora…