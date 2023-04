O țară puternică și scăpată de urmele seismului este promisiunea electorală a lui Erdogan O tara „puternica” si scapata de urmele seismului este promisiunea presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in campanie pentru un nou mandat, a prezentat marti manifestul partidului sau pentru alegerile prezidentiale si legislative din mai, care se anunta extrem de disputate, relateaza AFP. „Turcia nu are alta optiune decat sa ramana puternica si sa isi creasca forta pentru a nu recadea sub jugul sclaviei politice si economice”, a spus Erdogan in fata a mii de simpatizanti si membri ai partidului sau intr-o sala de sport la Ankara. „Intreaga lume musulmana asteapta sa vada ce se va intampla… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan, aflat in campanie pentru un nou mandat, a prezentat marti, 11 aprilie, manifestul partidului sau pentru alegerile prezidentiale si legislative din luna mai, care se anunta extrem de disputate, promițandu-le turcilor o tara „puternica” si scapata de urmele cutremurului…

- Finlanda va adera la NATO in cateva zile, dupa decizia Turciei de a ratifica aderarea la alianța occidentala de aparare, a declarat vineri, 31 martie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Parlamentul Turciei a aprobat joi (30 martie) un proiect de lege care permite aderarea Finlandei, in timp…

- Presedintele rus Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a informat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Erdogan i-a multumit lui Putin pentru ‘atitudinea pozitiva’ fata de prelungirea acordului de export al cerealelor prin Marea Neagra si si-a aratat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va sprijini Ankara in raspunsul sau la cutremurele masive care au provocat moartea a peste 50.000 de persoane, a declarat marți, 28 februarie, directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat reporterilor…

- Parlamentul Ungariei se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, relateaza AFP. Candidatura celor doua tari nordice, care trebuie sa fie acceptata in unanimitate de cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificata de…

- Finlanda trebuie sa ia in considerare aderarea la NATO fara Suedia, a declarat marți ministrul sau de externe. Declarația vine dupa ce Turcia a exclus posibilitatea de a da unda verde candidaturii Suediei, in urma unui protest privind arderea Coranului, scrie euronews.com. Aderarea comuna a celor doua…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat data de 14 mai pentru urmatoarele alegeri parlamentare și prezidențiale, confirmand ca alegatorii turci se vor prezenta la urne cu o luna mai devreme decat a anunțat anterior. Anunțul a fost facut sambata, in timpul unei conferințe pentru tineret…

- Un politician danez anti-imigrație a ars sambata (21 ianuarie) un exemplar al Coranului in fața ambasadei Turciei din Stockholm, atragand condamnarea Turciei intr-un moment in care țara nordica are nevoie de sprijinul Ankarei pentru a intra in alianța militara NATO. Arderea Coranului a fost efectuata…