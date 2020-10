Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care in Belgia nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, tara ar putea fi nevoita sa revina la carantina generala, a afirmat un important virusolog belgian intr-un interviu aparut astazi intr-un ziar local citat de Reuters. „Intr-un astfel de caz, am…

- "Intr-un astfel de caz, am fi nevoiti sa luam in considerare masuri si mai restrictive, care ar insemna un 'lockdown' ca cel impus in martie si aprilie", a spus Yves Van Laethem pentru La Derniere Heure. Van Laethem, care sustine conferintele nationale de presa privind situatia legata de COVID-19,…

- Belgia ar putea fi nevoita sa revina la un 'lockdown' total daca nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, afirma un important virusolog belgian, intr-un interviu aparut marti intr-un ziar local, citat de Reuters, potrivit AGERPRES."Intr-un astfel de caz,…

- Belgia ar putea fi nevoita sa revina la un 'lockdown' total daca nu se va opri inmultirea infectarilor cu COVID-19 si a internarilor in spital, afirma un important virusolog belgian, intr-un interviu aparut marti intr-un ziar local, citat de Reuters. "Intr-un astfel de caz, am…

- Situația generata de pandemia de coronavirus scapa de sub control intr-o țara din Europa. Ministrul Sanatații din aceasta țara a recunoscut ca Guvernul a pierdut lupta cu pandemia de coronavirus și a atras atenția ca cetațenii acestei țari trebuie sa-și schimbe radical comportamentul. Potrivit The Guarian,…

- Ministrul sanatații din Belgia, Frank Vandenbroucke, spune ca situația din anumite parți ale țarii este „cea mai periculoasa din toata Europa”, scrie The Guardian.„Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșita de un „tsunami”…

- Continentul european a doborat un record al numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, intr-o singura zi raportand mai multe cazuri decat SUA, Brazilia, India, țarile care pana acum au raportat cele mai multe cazuri de imbolnaviri de la o zi la alta. Europa a raportat joi 96.996 de cazuri noi,…

- Consiliul Național de Securitate (CNS) a anunțat noile masuri de prevenire a raspandirii Covid-19, valabile incepand de miercuri, 29 iulie, pe teritoriul Belgiei, informeaza La Derniere Heure.Intre 15 si 21 iulie, 216 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate zilnic in Belgia,…