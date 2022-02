Situatia politica din Bosnia este ”mai ingrijoratoare ca oricand”, intr-un moment in care obiectivele secesioniste ale entitatii sarbe starnesc temeri privind o revenire la anii grei ai conflictului intercomunitar, a declarat duminica seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP. „Situatia din Bosnia este mai ingrijoratoare ca oricand. Nu a fost niciodata usor, insa acum tendintele centrifuge sunt cu adevarat foarte ingrijoratoare”, a spus el intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen. In ultimele luni, s-au amplificat tensiunile in aceasta tara formata din doua entitati…