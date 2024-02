Stiri pe aceeasi tema

- Un caz teribil a avut loc, de curand, in Creta, Grecia! O romanca de 30 de ani, care a pierdut o sarcina, a fost impuscata in cap de iubitul ei. Iata de la ce a plecat conflictul intre cei doi!

- O romanca in varsta de 29 de ani a murit vineri de dimineața in Creta, unde a fost impușcata in cap de iubitul ei albanez. Barbatul in varsta de 39 de ani susține ca a fost un accident, scrie portalul de știri Creta Live.Crima a avut loc in jurul orei 7:30, vineri de dimineața, in locuința celor doi…

- Aflata la intersectia drumurilor ce unesc trei continente – Europa, Asia si Africa, insula Creta se remarca datorita farmecului propriu si trecutului absolut fascinant. Este cea mai sudica si totodata cea mai mare insula a Greciei, binecuvantata cu plaje exotice, vai fertile, peisaje muntoase deosebite…

- Aeroportul Brasov anunta, marti, ca vor fi disponibile, in perioada 1 iunie – 28 septembrie 2024, zboruri charter spre Creta, operate de compania Sky Express Greece, potrivit news.ro.”In perioada 1 iunie – 28 septembrie 2024, compania aeriana Sky Express Greece va opera in fiecare sambata zboruri…

- Cel mai mare portavion american din lume al Marinei SUA (Forțele Marinei) „Gerald Ford” a sosit in golful Souda, pe insula greceasca Creta. Informația vine din partea serviciului de presa al Marinei SUA din Europa și Africa. Aceasta este a șaptea oprire a lui Gerald Ford in timpul șederii sale in Europa.…

- Fiica Elenei Udrea are o dorința mare de sarbatori, care spera ca se va indeplini. Iubitul fostului ministru, Adrian Alexandrov, a vorbit pentru Playtech Știri despre ce a cerut micuța lor de Craciun, precizand ca Moșul va avea o sarcina foarte grea. La doar cinci ani, Eva Maria nu viseaza decat la…

- A plecat din București, a fost olimpica la matematica și fizica, apoi pașii au purtat-o in Spania, unde a ajuns pe culmile succesului. Aceasta este povestea romancei Raluca Oancea, care, in prezent, conduce secția de genetica a Spitalului Universitar San Carlos din Madrid.

- Claudia Matei, o romanca originara din Slanic, a reușit sa il impresioneze pe Peter Taylor, primarul din Watford (un oraș din nord-vestul Londrei), cu prajiturile și dulciurile de la cofetaria sa.