Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca, in varsta de 30 de ani, care a pierdut o sarcina in urma cu cateva luni, a fost impuscata in cap de iubitul ei, un cetatean albanez, in casa lor din Heraklion, pe insula Creta.

- O romanca in varsta de 29 de ani a murit vineri de dimineața in Creta, unde a fost impușcata in cap de iubitul ei albanez. Barbatul in varsta de 39 de ani susține ca a fost un accident, scrie portalul de știri Creta Live.Crima a avut loc in jurul orei 7:30, vineri de dimineața, in locuința celor doi…

- Exista indicii clare ca turismul elen, dupa un an record in 2023, se indreapta spre o crestere de aproximativ 10% in 2024, informeaza publicatia Ekathimerini, transmite AGERPRES . Pe langa majorarea numarului de rezervari pentru vacante in Grecia cu 12% in ianuarie, comparativ cu perioada similara din…

- Aflata la intersectia drumurilor ce unesc trei continente – Europa, Asia si Africa, insula Creta se remarca datorita farmecului propriu si trecutului absolut fascinant. Este cea mai sudica si totodata cea mai mare insula a Greciei, binecuvantata cu plaje exotice, vai fertile, peisaje muntoase deosebite…

- Grecia este una dintre destinațiile favorite de vacanța are romanilor, dar adeseori sistemul de taxare la intrarile pe autostrazi era un adevarat coșmar. Grecii au decis sa renunțe la ghișeele unde se platea taxa fizic și vor introduce sistemul ”free flow”, care va taxa șoferii in funcția de numarul…

- Razvan Lucescu e in continuare lider in Grecia dupa ce echipa lui a obtinut o noua victorie la scor! PAOK a invins-o acasa, cu 4-0, pe OFI Creta. A fost primul meci al echipei antrenate de Razvan Lucescu dupa o alta victorie la scor, obtinuta cu 6-0, contra celor de la Kifisia, tot in campionat. […]…

- Fiica Elenei Udrea are o dorința mare de sarbatori, care spera ca se va indeplini. Iubitul fostului ministru, Adrian Alexandrov, a vorbit pentru Playtech Știri despre ce a cerut micuța lor de Craciun, precizand ca Moșul va avea o sarcina foarte grea. La doar cinci ani, Eva Maria nu viseaza decat la…

- O romanca este implicata intr-un incident de proporții in Spania. A fost acuzata ca a furat geanta profesoarei de la școala unde invața fiul sau, iar mai apoi a folosit cardul ei pentru a face cumparaturi. Romanca are 28 de ani și are probleme grave cu legea.