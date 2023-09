Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante in Italia, acolo unde un avion al echipei aeriene italiene de acrobație Frecce Tricolori s-a prabușit in timpul unui antrenament in afara orașului Torino, din nordul orașului, ucigand o fetița in varsta de cinci ani și ranindu-i pe parinții și fratele ei.

- Un tanar in varsta de 23 de ani, cunoscut ca blogger și pasionat de motociclete, a fost aruncat de pe propria sa motocicleta in orașul Adana din Turcia. Cu toate eforturile de a-l salva, vedeta social media a fost transportata de urgența la spital, dar din pacate nu a supraviețuit din cauza leziunilor…

- Actorul american Angus Cloud, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul Euphoria, a murit luni, 31 iulie, la varsta de 25 de ani. Anuntul a fost facut de familia sa., iar cauza decesului nu a fost dezvaluita."Angus a fost deschis in legatura cu lupta sa cu sanatatea mintala si speram ca…

- Randy Meisner, membru fondator al trupei Eagles, a murit la varsta de 77 de ani. Meisner a murit din cauza unor complicații ale unei boli pulmonare cronice, a anunțat trupa. Meisner a cantat ca solist principal la piesa „Take It to the Limit".

- 62.000 de persoane au murit in Europa in 2022 din cauza valului de caldura accentuat, arata un studiu al publicației Nature Medicine. Cercetatorii arata ca cea mai afectata țara de valul de caldura a fost Italia, insa și Romania a inregistrat 110 decese in randul femeilor și 135 in randul barbaților.…

- Doi frați din Manfredonia, Italia au fost gasiți inecați intr-un lac de acumulare dupa ce au disparut. Parinții au alertat autoritațile dupa ce au gasit papucii copiilor pe malul lacului.In timpul operațiunilor de cautare, scafandrii au identificat prima oara trupul neinsuflețit al baiatului in varsta…

- Caz șocant! Un copil in varsta de trei ani s-a stins din viața intr-un mod tragic! Micuțul a fost uitat de mama lui in mașina lasata la soare. Femeia a crezut ca l-a dus la gradinița dar, de fapt, minorul ramasese in mașina.