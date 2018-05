O tânără din Franța a murit, după ce operatorul de la 112 a luat-o în râs O tanara de 22 de ani din Franța a murit dupa ce operatorul de la 112 nu a crezut ca se simte rau. Mai mult, el a luat-o in ras, enervat ca femeia nu i-a putut spune ce are mai exact. Naomi Musenga prezenta dureri grave de stomac și a sunat la numarul de urgența 112, spunand ca o sa moara. Operatorul care a preluat apelul i-a raspuns: „cu siguranța vei muri intr-o zi, la fel ca toata lumea”, relateaza BBC News . Femeia continua sa ceara ajutorul, insa operatorul de la serviciul de ambulanța ii spune ca o sa ii inchida daca nu ii va spune ce are. Citește și: A murit unul din cei mai cunoscuți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Musenga, o tanara mama in varsta de 22 de ani, avea dureri grave de stomac și a sunat la serviciul de urgența, spunand ca o sa moara. In schimb, operatorul care a preluat apelul i-a raspuns: ”cu siguranța vei muri intr-o zi, la fel ca toata lumea”. In inregistrare se aude cum femei cere…

- O femeie din Franța a murit, pentru ca operatorul de la 112 a luat-o in ras. Astfel, angajatul care i-a preluat apelul de urgența a luat-o in ras, enervat ca tanara nu i-a putut spune ce are mai exact, potrivit BBC. Naomi Musenga, o tanara mama in varsta de 22 de ani, prezenta dureri gravede stomac…

- Un numar de 450.000 de femei au ratat invitația de a se prezenta la un control pentru depistarea cancerului la san, din cauza unei erori informatice. Din acest motiv, 270 dintre acestea ar fi murit prematur.

- DJ Avicii, unul dintre cei mai mari și mai bine platiți DJ din lume a murit subit la varsta de 28 de ani. Medicii legiști au dat informații noi despre cauza decesului. (Citește și: Ultima fotografie cu DJ-ul Avicii, Tim Bergling) Anchetatorii resping orice pista criminala in cauza decesului DJ-ului…

- Avicii, unul dintre cei mai cunoscuti DJ de muzica electronica, a murit vineri la vârsta de 28 de ani în Oman, la doi ani dupa ce si-a anuntat în mod surprinzator retragerea de pe scena.

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter.El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri. Conform anumitor surse, Avicii a murit din cauza pancreatitei,…

- Autopsia a aratat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie interna. Potrivit apropiaților, femeia de afaceri n-a ascultat de sfatul medicilor. In ultima perioada, ea incepuse sa manance cantitați mari de mancare, lucru complet interzis dupa o astfel…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei,joi seara, in Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, ridicand astfel la 51 numarul deceselor provocate de virusul gripal. Cu o zi in urma, alte trei persoane – o femeie din Ialomița și doi barbați, unul din București și unul din Giurgiu, au murit din cauza…