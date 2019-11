Stiri pe aceeasi tema

- In muzica, o industrie in care, in ultimii ani, s-a pus accent mai mult pe imagine decat pe voce, nu este de mirare ca se cheltuiește masiv pe haine și accesorii. Chiar și artiștii cu talent, ca Lidia Buble, recunosc ca prapadesc o gramada de bani ca sa aiba o imagine vandabila. „Imi place sa investesc…

- Charlotte Watson, acum in varsta de 26 de ani, l-a cunoscut pe Nick in urma cu 12 ani, in 2007. In 2012, cei doi au devenit parinții micuței Ella, moment in care Nick a decis s-o ceara de nevasta pe iubita lui. Dar cei doi nu s-au grabit sa organizeze nunta. Cuplul din Stoke-on-Trent (Anglia) a decis…

- Patru tineri romani au scandalizat Marea Britanie dupa ce au violat o fetița de doar 12 ani, pe care au ”bombardat-o cu mesaje pe Facebook”, scrie Metro.co.uk. Acum, aceștia vor sta mai bine de 25 de ani dupa gratii.

- O echipa de economiști a stabilit ca starurile masculine castiga, in medie, cu 1,1 milioane de dolari mai mult decat cele feminine la Hollywood, pe film. Diferențele salariale sunt aproape aceleași in 2015 ca in 1980, spun cercetatorii care solicita sa fie facute publice contractele. Sofia Izquierdo…

- La doar cateva zile dupa desparțirea de soțul sau, Liam Hemsworth, Miley Cyrus a lansat o piesa in care vorbește despre relația sa cu actorul cu care s-a casatorit anul trecut. In versurile piesei ”Slide Away”, Miley vorbește despre consumul de droguri și alcool, dar și despre vremea cand erau adolescenți.…