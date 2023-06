O tânără a murit după ce s-a aruncat de pe un viaduct al unei căi ferate abandonate Tragedie in aceasta dupa-amiaza, pe DN 76, in apropierea localitații hunedorene Brad. O tanara in varsta de 24 de ani a murit dupa ce a sarit de pe un viaduct peste care trece calea ferata Brad – Deva, acum abandonat. „Poliția Municipiului Brad a fost sesizata despre faptul ca o tanara in varsta de 24 […] Articolul O tanara a murit dupa ce s-a aruncat de pe un viaduct al unei cai ferate abandonate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

