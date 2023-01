O tanara de 24 de ani din Statele Unite, Jess Prinsloo, a fost ceruta in casatorie de catre partenerul ei in timpul unei vacanțe in Africa de Sud. Cateva zile mai tarziu, femeia, care avea o alergie acuta la lactate, a suferit o reacție fatala dupa ce a folosit o lingura greșita pentru a-și amesteca ceaiul, potrivit Mirror.

