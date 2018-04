O studenta a Facultatii de Navigatie si Transport Naval din cadrul Universitatii Maritime Constanta are nevoie de ajutor. Prin ce drama trece tanara

Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la începutul lunii martie în Anglia, împreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul

- Moarte suspecta intr-un camin studentesc. O tanara de 21 de ani a fost gasita fara suflare. Parintii fetei sunt ingroziti de tragedie, mai ales ca pana acum nu s-au aflat cauzele decesului.

- „Ma numesc Bratu Geanina Ionelia, sunt studenta la Facultatea de Geografie si am varsta de 20 de ani. La fel ca toți oamenii, sunt o persoana ambițioasa și cu vise marețe, dar trec prin cea mai grea perioada a vieții mele. Ma regasesc…

- Larisa Geanina Ujvari era studenta in anul intai la facultatea de farmacie din Oradea. Din cauza bolii de care suferea, ea a facut o infecție grava și a stat internata in spital mai multe saptamani, fiind ținuta in viața doar de aparate. Mama și sora ei au sperat pana in ultimul moment ca Larisa iși…

- FOTO: INTERNET O tanara de 24 de ani, studenta la Timișoara, a amenințat ca-și pune capat zilelor, marți, intenționand sa sara de pe cladirea caminului Facultații de Agronomie din Timișoara. Mama ei, ramasa acasa, a sunat disperata la pompierii banațeni. S-a intamplat marți dupa pranz, cand…

