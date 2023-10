Stiri pe aceeasi tema

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la frontiera de nord a tarii cu Libanul dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, potrivit dpa.

- Armata susține ca Billal al-Qedra, comandantul batalionului Khan Younis al unitații Nukhba, a fost ucis intr-un atac aerian, in urma eforturilor de informații ale agenției de securitate Shin Bet și ale Direcției de Informații Militare, potrivit Times of Israel, relateaza HotNews.ro.„El a fost responsabil…

- Razboi Israel – Hamas. Israelul ameninta ca se pregateste de ofensiva pe toate fronturile. Ultimatumul dat Fasiei Gaza a expirat, insa nu toti palestinienii au reusit sa plece. Atacurile au continuat din ambele parti, dar armata israeliana a lansat rachete si catre Siria si Liban. Intre timp, alti doi…

- Hamas sustine ca 13 ostatici israelieni si straini detinuti in Fasia Gaza au fost ucisi in atacurile aeriene israeliene in ultimele 24 de ore. Hamas a luat in captivitate aproape 150 de persoane in timpul atacului pe scara larga lansat in Israel pe 7 octombrie. Gruparea a amenintat anterior ca va ucide…

- Armata britanica trimite nave de razboi, avioane de supraveghere și o companie de pușcași marini regali in estul Mediteranei, unde se vor alatura unui grup de atac al marinei americane trimis pentru a impiedica agravarea razboiului dintre Israel și Hamas și extinderea acestuia intr-un conflict mai amplu,…

- Israelul face pregatiri pentru o invazie terestra in Fașia Gaza, dar experții militari susțin ca este o mișcare foarte riscanta, care implica costuri uriașe și pierderi de vieți omenești. Shahram Akbarzadeh, profesor la Universitatea Deakin din Australia arata faptul ca organizația Hamas este un ”strigat…

- Israelul are o armata puternica, mare și bine dotata, dar Hamas s-a adaptat in ultimii ani pentru a specula cat mai bine mediul și geografia urbana din Gaza. O confruntare ar fi sangeroasa și cu posibile implicații serioase regionale, scriu The Guardian, Financial Times și agenția de analize strategice…

- Armata israeliana afirma ca a lovit ținte din sudul Libanului cu ajutorul unor elicoptere de lupta, a anunțat armata pe rețelele de socializare.Separat, Forțele Interimare ale Națiunilor Unite in sudul Libanului (UNIFIL) au declarat ca au detectat explozii in apropiere de Al-Boustan, in sud-vestul…