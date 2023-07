O știre dulce ca mierea. Cel puțin într-un domeniu, românii sunt campionii Europei Romania este lider european in creșterea albinelor și producția de miere, scrie Euronews.green . In plus, cei care nu au un spațiu și cunoștințele necesare, dar vor sa se implice in acest domeniu pot ”infia” un stup. Sau mai mulți. Se estimeaza ca 75% din culturile alimentare globale depind, cel puțin parțial, de polenizatori, inclusiv de albinele de miere, conform FAO. Polenizatorii – printre care și albinele melifere, bondarii și albinele salbatice – contribuie cu cel puțin 22 de miliarde de euro la industria agricola europeana, in fiecare an. La ultimul recensamant al albinelor din 2020, la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- Companiile din Romania s-au aflat anul trecut pe ultimele locuri in Uniunea Europeana in privința organizarii de intalniri profesionale de la distanța.Dintre țarile membre ale blocului comunitar, doar in Bulgaria și Ungaria ponderile sunt mai mici decat in țara noastra.La nivel european,…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…

- Potrivit economedia, Romania a ajuns anul trecut la același nivel cu Ungaria și Portugalia la PIB-ul pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare, aratau datele Eurostat publicate luna trecuta. Productivitatea muncii a avut o creștere dinamica in ultimii ani, ceea ce ofera o baza solida…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…

- Potrivit datelor Oficiului European pentru Statistica, Romania, alaturi de Spania și Cipru figureaza in topul țarilor cu cea mai mare creștere economica. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele pentru primul trimestru din 2023, cel mai semnificativ avans anual s-a inregistrat…