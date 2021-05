Stiri pe aceeasi tema

- Statul Maryland (nord-est) a suprimat, marți, controversatul sau imn ale carui versuri au fost criticate pentru ca sunt favorabile „sudului sclavagist” din timpul Razboiului de Secesiune. Guvernatorul statului, republicanul Larry Hogan, a ratificat legea de abrogare a imnului, care a fost adoptata cu…

- La o universitate din Dundee, Scoția, o studenta in varsta de 29 de ani este ținta unei anchete administrative. Ea a fost denunțata și acuzata ca a declarat ca femeile au vagin. Din ce in ce mai multe instituții de invațamant occidentale se dedau la tot felul de contorsiuni pentru a aplica in orice…

- Lacuri, paraie, varfuri de munte sau vai … Dupa cateva decenii de batalii in justiție, aproximativ cincisprezece locuri din Texas ar putea scapa curand de numele lor cu „conotații rasiste”. O schimbare ceruta de autoritațile locale și pe care un organism federal ar trebui sa o ratifice la 10 iunie.…

- Orașul nostru are nevoie de stabilitate și unitate politica din partea partidelor de dreapta pentru ca marile proiecte de investiții sa devina realitate, spune deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru, care face un apel public catre reprezentanții USR-PLUS pentru a vota bugetul municipiului. Deputatul…

- Inainte de un comunicat al Comisiei Europene cu privire la aceasta adeverința electronica, vicepreședintele executivului european, Margaritis Schinas, a estimat ca un „certificat de vaccinare european” ar trebui sa fie gata de folosire la 1 iunie. Comisia Europeana a propus, miercuri, crearea unei „adeverințe…

- Una dintre sintagmele de mare impact la nivel de media și societate, in perioada relativ recenta, este corectitudinea politica, pentru Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA – Corectitudinea politica – intre drepturi și cenzura apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cantarețul Stevie Wonder se muta in Ghana. Interpretul a vorbit cu Oprah Winfrey intr-un interviu explicand decizia sa, invocand climatul politic din Statele Unite, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Cantarețul, orb din nastere, cunoscut pentru hituri precum "You Are the Sunshine of My Life"…