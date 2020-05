Stiri pe aceeasi tema

- O masca de protectie sanitara a fost montata pe o statuie de mari dimensiuni care il reprezenta pe Buddha, situata intr-un templu din Bangkok, pentru a creste gradul de constientizare in randul publicului in legatura cu pandemia de COVID-19, informeaza DPA.''Am procedat astfel ca localnicii…

- Statuile lui Buddha din templele din Bangkok sunt acoperite cu maști de fața, intr-o campanie care sa reaminteasca cetațenilor din Thailanda de masurile de protecție pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus in țara, informeaza agenția EFE.In templele budiste Wat Nithet Rat Pradit și Wat…

- La ultima proba de gatit de la Titani la cuțite, cele doua echipe ramase in concurs au incercat sa pregateasca rețete fine și spectaculoase, pentru a impresiona juriul format din Chef Sorin Bontea și bucatarii din echipa sa. Chef Sorin Bontea și echipa sa formata din trei bucatari au degustat atent…

- Victor Costache, propus la Ministerul Sanatații, a primit aviz negativ, la audierile din comisiile de specialitate din Parlament! Costache, care ar fi trebuit sa fie in autoizolare, a mers la audieri, fara masca de...

- O masca uriașa a fost pusa pe cel mai inalt zgarie-nori din Iran, Borje Milad, din cauza coronavirusului. Din imagini se observa ca doua elicoptere au pus o masca imensa pe cladire. Autorul acestei acțiuni a postat videoclipul pe pagina sa de Instagram.

- Ziarul Unirea VIDEO| Scene ciudate intr-un supermarket din Cluj: Un barbat a mers la cumparaturi cu masca de gaze, imbracat in galben și cu manuși de cauciuc De scene ciudate au avut parte cumparatorii dintr-un supermarket din Cluj-Napoca: un barbat a iesit la cumparaturi cu fata acoperita de o masca…

- Nu mai este un secret ca bicarbonatul de sodiu are numeroase proprietati si este adesea folosit in tratamente cosmetice. Una dintre cele mai eficiente masti naturiste pentru fata, ideala pentru curatarea in profunzime a tenului, il are in compozitie. Un amestec din miere, bicarbonat de sodiu si apa…