O piața și o stație de metrou din Paris au fost denumite dupa Simone Veil, supraviețuitoare a Holocaustului, ce a fost o figura eminenta a reconcilierii europene și a luptei pentru drepturile femeilor. Evenimentul are loc cu o luna inainte ca ramașițele ei pamantești sa fie transferate in Pantheon. Placuțele cu numele lui Veil au fost dezvelite marți dimineața in Piața Europe și in stația de metrou omonima din Paris. Ambele au fost redenumite „Europe – Simone Veil”, relateaza Le Point . Aceasta ceremonie a marcat și un omagiu adus lui Simone Veil care a decedat pe data de 30 iunie 2017, la varsta…