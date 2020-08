O sportivă româncă a ajuns vedetă la Hollywood: „Multă lume a crezut că sunt venită din Spania” O romanca a reușit sa iși vada visul cu ochii. Timp de mai mulți ani a practicat sport, mai exact sarituri in inalțime, pentru ca mai apoi sa se retraga pentru a merge la Hollywood. Aici, tanara a devenit o actrița de succes și a aparut in mai multe filme, alaturi de mari actori. Elena Ghenoiu a decis sa renunțe la sport și sa devina actrița in urma cu opt ani. A parasit Romania și a plecat increzatoare la New York. La inceput a aparut in mai multe videoclipuri și a dansat alaturi de artiști celebri precum Enrique Iglesias, Demi Lovato, Sia sau David Guetta. Dupa doi a decis sa este timpul sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

