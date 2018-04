O nouă reușită a Palatului Copiilor: Premiul întâi la ”Made for Europe”

Palatul Copiilor Vaslui a câștigat concursul național ”Made for Europe”, pentru cartea digitală cu titlul ”Yours Truly Bully/ Al Tău Sincer Agresor”, realizată în cadrul proiectului european Erasmus^ KA2 „Bullying: I don’t stay! Yes to friendship”.… [citeste mai departe]